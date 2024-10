Biden pronto a parlare con Putin al  G20 in Brasile. Cremlino: “Al momento non ci sono i presupposti”

Il presidente russo Vladimir Putin è aperto a qualsiasi contatto, anche con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ma non ci sono ancora stati colloqui tra Mosca e Washington su questo tema

Lo ha detto venerdì il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, rispondendo al presidente degli Stati Uniti Biden che ha dichiarato alla TASS che gli sarebbe stato possibile intrattenere colloqui con Putin a margine del vertice del G20 in Brasile di novembre. “Non ci sono stati colloqui su questo tema e ad oggi, non ci sono i presupposti per farlo”, ha detto Peskov. “Tuttavia, il presidente [russo] ha ripetutamente affermato di rimanere aperto a tutti i contatti”.

Ieri 3 ottobre, il presidente degli Stati Uniti Biden si è detto disponibile ad incontrare il presidente russo Putin al prossimo vertice del Gruppo dei 20 o della Cooperazione economica Asia-Pacifico, ma ha espresso dubbi sulla presenza del leader russo. “Dubito che Putin si presenterà”, ha detto Biden, quando un corrispondente della TASS gli ha chiesto se fosse pronto per i colloqui con il presidente russo ai vertici di novembre per discutere dell’Ucraina e della sicurezza internazionale. Il vertice del G20 dovrebbe svolgersi in Brasile il 18 e 19 novembre. Le date ufficiali del vertice APEC in Perù sono dal 9 al 16 novembre.

Biden lo ha detto mentre rispondeva alle domande dei giornalisti fuori dalla Casa Bianca prima di partire per Tallahassee, in Florida, per esaminare lo stato dei soccorso dopo l’uragano Helene.