Biden sempre più arrogante: “Se Pechino fornirà armi alla Russia risponderemo”. I cinesi per ora tacciono 

Più che un monito quello del presidente americano alla Cina appare come una minaccia a quella che è l’altra superpotenza nucleare mondiale

Queste la dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden rilasciate nel corso di un’intervista alla ABC. Un discorso da “bullo arrogante”, dette con il piglio di chi forse crede che gli Stati Uniti siano i padroni del mondo e questo nonostante lo stesso Biden ammette di non avere prove che la Cina stia già sostenendo lo sforzo bellico del Cremlino e di “non prevedere” che lo farà, ma l’arroganza americana è tale che una minaccia preventiva “non si nega a nessuno”. Il presidente ha anche rincarato la dose chiarendo che gli Stati Uniti “risponderebbero” se la Cina dovesse fornire alla Russia armi letali nella guerra contro l’Ucraina.

Inoltre il presidente a Stelle e Strisce ha anche respinto il piano di pace proposto dalla Cina per una soluzione della guerra in Ucraina e questo perché dal suo punto di vista avvantaggerebbe solo la Russia. “Se Putin lo applaude come potrebbe ritenersi buono?” Ha chiarito Biden aggiungendo: “Non ho visto nulla nel piano che indichi che ci sia qualcosa che sarebbe vantaggioso per chiunque non sia la Russia”.

Ma al di là delle parole quello che appare evidente, è che Biden respinge apertamente l’idea che la Cina possa negoziare la pace : “L’idea che la Cina negozierà l’esito di una guerra totalmente ingiusta per l’Ucraina è totalmente irrazionale”.

L’impressione è che Biden non voglia aprire nessun negoziato di pace ed anzi stia cercando a tutti i costi un “pretesto” per dare inizio alla terza guerra mondiale, forse perché sicuro di vincerla o forse perché non ha considerato che una tale prospettiva inevitabilmente farebbe coalizzare uno schieramento anti Occidentale da brividi: Russia, Cina, India e Corea del Nord, tutte super potenze nucleari.