Biden si difende da chi chiede le dimissioni: “Ero stanco, quasi mi addormentavo sul palco, colpa del jet lag”

Il New York Times insiste sulle dimissioni, ma Joe Bidenprova a scusarsi: Colpa del jet lag accumulato a causa di troppe missioni tra Europa e Stati Uniti, con quindici i fusi orari diversi. Lo difende anche la portavoce: “Non soffre di Alzheimer”

“Non sono stato intelligente – ha detto il presidente degli Stati Uniti a una raccolta fondi in Virginia – Ho deciso di viaggiare intorno al mondo un paio di volte poco prima del dibattito per non so quanti fusi orari, credo almeno 15… Non ho ascoltato il mio staff… E poi mi sono quasi addormentato sul palco”.

Una “spiegazione” e non una “scusa”, come ha tenuto a precisare Biden, in seguito alla debacle nel faccia a faccia contro Trump sostenuto pochi giorni fa dagli studi della Cnn e che ha gettato nello sconforto buona parte dell’elettorato dem del Paese. Anche la portavoce della Casa Bianca KarineJean-Pierre ha smentito categoricamente la sofferenza di Alzheimer, demenza senile o qualsivoglia malattia degenerativa di cui molti accusano Biden.

Ma spiegazioni e smentite potrebbero non bastare data la perdita di terreno e fiducia all’interno del proprio partito. E a gettare benzina sul fuoco arriva l’esternazione dell’ex Speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, che ha affermato che è “legittimo” sollevare domande sulle capacità di Biden si svolgere il lavoro da presidente. “È stato come vedere un campione di box salire sul ring ormai troppo vecchio e in un momento in cui dovrebbe gettare la spugna”, ha detto a Nbcnews un deputato democratico, esprimendo la convinzione che Biden dovrebbe ritirarsi. “E’ arrivato il momento di avere una convention aperta ed un nuovo candidato”, gli ha fatto eco un altro dem.