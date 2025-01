Bielorussia. al via le votazioni per le elezioni presidenziali: scontata la vittoria del presidente  Alexander Lukashenko

Ufficialmente sono cinque i candidati sono in lizza per la carica di capo di Stato, ma la vittoria del presidente in carica Alexander Lukashenko è scontata

Aperti da questa mattina oltre 5.300 seggi elettorali per le elezioni presidenziali in Bielorussia riferisce la Commissione elettorale centrale della repubblica (CEC), precisando che hanno diritto di voto in 5.325 seggi elettorali circa 6,9 milioni di bielorussi. Di questi, 207 si trovano in ospedali, case di riposo e altre strutture pubbliche, mentre 12 sono allestiti in unità militari. Le votazioni si concluderanno alle 20:00. ora locale (17:00 GMT).

L’elezione sarà ritenuta valida se avrà votato più della metà degli aventi diritto, ma secondo la CEC, il 41,81% degli elettori hanno già partecipato alla votazione anticipata tenutasi dal 21 al 25 gennaio.

Il presidente sarà considerato eletto se più della metà dei cittadini partecipanti alle elezioni voterà a suo favore. Oltre 44.000 osservatori nazionali e quasi 500 internazionali sono presenti per monitorare la regolarità del processo elettorale.

Cinque candidati sono in lizza per il posto di capo dello Stato, tra cui il presidente in carica Alexander Lukashenko, alla guida della Bielorussia dal 1994. I suoi rivali sono il leader del Partito Liberal Democratico Oleg Gaidukevich, l’imprenditrice Anna Kanopatskaya, la prima segretaria del Comitato Centrale del Il partito comunista Sergey Syrankov e il leader del Partito repubblicano del lavoro e della giustizia Alexander Khizhnyak.