“Per allentare le tensioni, gli ucraini devono ritirare il personale militare dal confine e non piazzare missioni straniere con armi. Con meno militari, escluse le guardie di frontiera, dovrebbero esserci meno prerequisiti per il conflitto ai confini”. Lo ha affermato il presidente del Comitato per il confine di Stato della Bielorussia Anatoly Lappo, parlando di come previnire conflitti al confine tra Ucraina e Bielorussia.

Il funzionario Bielorusso ha lamentato “tensione da parte polacca e dai paesi baltici” e riferito che le guardie di frontiera sono in servizio intensificato, mentre ci sarebbero state “provocazioni e insulti ai nostri simboli di stato”.

Da Minsk affermano quindi che “Abbiamo forze e mezzi sufficienti per proteggere il nostro confine di stato”, ha riportato l’agenzia bielorussa BelTA.