“La Bielorussia, che è sempre stata favorevole ad una soluzione pacifica della crisi attraverso i negoziati, invita l’Unione europea ad adottare tutte le misure possibili per influenzare la leadership ucraina al fine di prevenire tali azioni in futuro”

Lo ha affermato l’agenzia diplomatica bielorussa, in relazione alla violazione dello spazio aereo del paese il 9 agosto, per prevenire il futuro verificarsi di incidenti come il sorvolo di veicoli aerei senza pilota (UAV) da combattimento ucraini sul territorio bielorusso, ha dichiarato il Ministero degli Esteri del paese all’Incaricato d’Affari dell’Unione Europea.

“Sono stati particolarmente notati i contrassegni dei produttori dell’UE su una serie di elementi di uno dei droni abbattuti dalle forze di difesa aerea bielorusse. È stato sottolineato che tali azioni hanno il potenziale per una radicale escalation del conflitto militare, che può portare alla sua diffusione, anche nei paesi dell’UE”, ha avvertito l’agenzia diplomatica bielorussa.

Il 10 agosto, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato che alcuni veicoli aerei senza pilota che volavano dall’Ucraina alla Russia sopra la Bielorussia erano stati eliminati il ​​giorno prima. Il leader bielorusso in risposta alla violazione ha ordinato lo schieramento di esercito e missili al confine con l’Ucraina nelle direzioni strategiche di Gomel e Mozyr.