Bielorussia. KGB ha sventato diversi attacchi terroristici riconducibili all’Ucraina: “dietro ci sono i servizi speciali”

Intercettate bombe nascoste all’interno di elettrodomestici importati: “ si tenta di coinvolgere i nostri giovani, i nostri studenti, nel commettere attacchi terroristici”

I servizi di Minsk – che portano ancora il nome di KGB dai tempi dell’Unione Sovietica – hanno sventato diversi attacchi terroristici alla vigilia delle celebrazioni del Giorno della Vittoria del 9 maggio e compiuto diversi arresti. Ciò che è più importante è che i mandanti di tali tentativi di attacco terroristico sono riconducibili all’Ucraina. Lo hanno riferito oggi il canale televisivo bielorusso ONT e l’agenzia.

Già ieri pomeriggio il capo del Comitato per la sicurezza dello Stato bielorusso Ivan Tertel aveva dichiarato che erano stati arrestati diversi soggetti in relazione al tentativo di compiere attentati e che “ci sono stati tentativi di attirare i nostri giovani studenti della repubblica a commettere attacchi terroristici”. Inoltre Tertel ha dichiarato che: “sappiamo che dietro ci sono i servizi speciali”.



Minsk si aspetta un’escalation della situazione intorno al Paese e “il presidente – Lukashenko – è a conoscenza di queste cose”: “La situazione attuale nel mondo è estremamente problematica. Ci aspettiamo che la situazione nel nostro paese si aggravi. Stiamo lavorando in base alle istruzioni del presidente per prevenire qualsiasi cosa possa turbare la calma dei nostri cittadini. Si sta facendo tutto il necessario”, ha assicurato il capo del KGB.

Secondo quanto riportato dal canale televisivo, le bombe scoperte dai servizi di Minsk erano nascoste all’interno di elettrodomestici importati dall’estero: “i pacchi postali sono stati ritirati da persone diverse, a cui è stato detto di non fare troppe domande e dovevano essere attivati in momenti specifici per provocare vittime e agitare la situazione nel Paese. Tracce dell’organizzazione dietro gli attacchi terroristici portano in Ucraina”, ha riferito ONT. Ulteriori dettagli dell’operazione dei servizi dovrebbero essere resi noti oggi.