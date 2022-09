Bielorussia. Lukashenko ordina all’esercito di prepararsi alla difesa del Paese secondo standard di guerra

La Bielorussia ordina all’esercito di prepararsi alla guerra il giorno prima dell’annuncio russo di mobilitazione parziale

Putin dispone la mobilitazione parziale oggi, ma forse qualcuno già lo sapeva. Ieri infatti il Presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha ordinato all’esercito di iniziare a prepararsi per la difesa della nazione “secondo gli standard del tempo di guerra”. Pare inoltre che il Consiglio di sicurezza della repubblica intenda verificare la prontezza al combattimento di tutte le forze armate in caso di “allarme di guerra”.

La Bielorussia, in conformità con le norme del Trattato di sicurezza collettiva che la lega alla Federazione Russa, in caso di dichiarazione di guerra dovrà sostenere la Russia nel conflitto. La Russia e la Bielorussia sono inoltre unite da molti accordi di sostegno reciproco, sia in ambito militare che civile.

L’esercito bielorusso può contare su circa 80mila uomini effettivi, ma anche su altri quasi 300mila riservisti Inoltre, il presidente bielorusso Lukashenko lo scorso 26 agosto ha affermato che gli aerei bielorussi sono stati riconfigurati per trasportare armi nucleari russe. A riportarlo era stata la Tass.