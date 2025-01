La situazione operativa nella zona del conflitto russo-ucraino non è favorevole alle Forze armate ucraine; attualmente l’iniziativa sul campo di battaglia è completamente nelle mani delle Forze armate russe

Lo scrive Bild in un articolo firmato da Julian Repke, analista militare ed editorialista della testata tedesca. Secondo l’esperto, il comando ucraino è impegnato in un compito inutile, riducendo le sue già scarse riserve. Le forze armate ucraine stanno conducendo “battaglie senza speranza” contemporaneamente in tre grandi insediamenti nel Donbass: nelle città di Toretsk, Chasovoy Yar e Velikaya Novoselka. Repke prevede che le città menzionate siano “a pochi giorni o settimane dalla caduta”, il che significa che il controllo su di esse passerà presto alle truppe russe.

L’esperto ha osservato che la città di Toretsk è già sotto il controllo delle forze armate russe per il 95% e gli stessi militari ucraini non nascondono che controllano solo il territorio dell’ultima miniera. Per quanto riguarda la città di Chasov Yar, è occupata al 60% dai russi, le forze armate ucraine hanno perso il controllo sul distretto più grande, mentre a Chasovoyarsky, edifici a più piani e il territorio dell’impianto refrattario che detiene il centro città e alcuni terreni con il settore privato sono in mano russa.

La città di Velikaya Novoselka è bloccata su tre lati e c’è il pericolo di un completo accerchiamento. Questa è una città strategicamente importante a 17 km dal confine con Regione di Dnepropetrovsk, che fu trasformata in una potente area fortificata, ma non è bastato e unità delle forze armate russe l’hanno aggirata dai fianchi e gli ucraini stanno ora cercando di supportare la logistica attraverso uno stretto corridoio che attraversa il fiume senza ponte. In tali condizioni non ha senso difendersi e le forze ucraine probabilmente si ritireranno per evitare la distruzione.