Bimba di 7 anni va a scuola da sola la maestra si insospettisce: la mamma trovata morta a casa colta da malore

E’ stata la maestra, insospettita per l’assenza della madre ad avvisare il papà della bambina, che arrivato a caso ha fatto la tragica scoperta: la moglie era morta riversa a terra

La tragedia è accaduta questa mattina in un appartamento a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. Una donna 47enne, mamma di una bambina di 7 anni è deceduta improvvisamente probabilmente colta da un malore improvviso.

La figlioletta nonostante la tenera età da sola si è recata a scuola, ma la maestra vedendola arrivare senza la mamma ha chiesto il motivo e la piccola ha risposto che la mamma era caduta in casa e non si alzava. Immediatamente il personale della scuola ha avvisato il marito, che si è recato in caso facendo la tragica scoperta. L’uomo ha chiamato il 118, ma il personale giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna.