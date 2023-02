Bimbo di 12 anni muore nel giardino di casa per un malore improvviso, i genitori: “Fiore che doveva sbocciare”

Era sceso nel giardino di casa a giocare in attesa della cena, ma i genitori dopo averlo chiamato lo hanno trovato morto: inutile l’intervento del 118



La tragedia si è consumata intorno alle 20:30 di ieri ad Ancarano, in provincia Teramo. un bambino di 12 anni, Michelangelo Scaramazza, è morto nel cortile della sua abitazione, pare a causa di un malore improvviso. Il ragazzino poco prima della cena era sceso in giardino, ma quando i genitori lo hanno chiamato per informarlo che era pronta, il bambino non rispondeva. Papà e mamma secondo quanto hanno riferito ai militari, sono quindi andati in giardino a cercarlo, dove hanno fatto la tragica scoperta: il 12enne era a terra, esanime. Sul posto, dopo la telefonata dei genitori è intervento il personale sanitario del 118 di Sant’Omero (Teramo), ma ogni tentativo di rianimare il piccolo è stato inutile.

Sul caso indagano i carabinieri che hanno informato il magistrato di turno, il sostituto procuratore Silvia Scamurra, che ha disposto il trasporto della salma all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo e ha fissato per giovedì mattina l’esame autoptico sul corpo di Michelangelo.

Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco di Ancarano, Angelo Panichi: “In questi casi il dolore ascolta solo se stesso. È una di quelle tragedie improvvise che non ti aspetti, era un bambino solare, eccezionale. Andava bene a scuola, di una dolcezza infinita. Un fiore che doveva sbocciare e non è sbocciato”, ha detto, aggiungendo che “la mamma è un’interprete, il papà un pittore. Persone che fanno parte della nostra comunità, che viviamo quotidianamente. Non ci sono davvero parole, può parlare solo il dolore”.