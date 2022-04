Bimbo di 3 anni muore travolto dal trattore del padre: Procura apre indagine e dispone l’autopsia

Una tragedia si è verificata all’ora di pranzo nel napoletano: un bambino di appena tre anni è morto travolto dal trattore del padre che non ha potuto fare nulla per salvarlo

È accaduto, intorno alle 13:30 in località Casarea a Casalnuovo di Napoli. La vittima è un bimbo di appena tre anni. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo avrebbe eluso il controllo dei parenti e si sarebbe diretto verso il padre, un uomo di trentasei anni, che in quel momento a bordo di un trattore, stava effettuando dei lavori sul suo terreno adiacente l’abitazione. Sembra che l’uomo si sia accorto di quanto stava accadendo, ma non ha potuto fare nulla per salvare la vita del figlio, che è rimasto incastrato in una fresa meccanica del veicolo, morendo sul colpo.



Sul posto sono arrivati i Carabinieri della tenenza di Casalnuovo e i colleghi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna che hanno avviato le indagini per capire cosa sia successo. I militari hanno eseguito i rilievi e ascoltato le persone presenti. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma del bambino, che è stata trasferita al II Policlinico di Napoli per l’autopsia.

Cordoglio è stato espresso dal Sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, con un post sul suo account Facebook: “Siamo sopraffatti dal dolore, insieme a tutta la comunità di Casarea, per la morte di un piccolo di appena tre anni, a seguito di un incidente. Una tragedia immane che ci lascia nello sconforto più totale. Che la terra ti sia lieve piccolo angelo. Preghiamo per lui e la sua famiglia”.