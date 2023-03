Bimbo di 4 anni muore annegato: caduto in un canale mentre giocava con il padre che l’ha cercato per ore disperamente

Stava giocando con il padre vicino all’argine di un canale, quando è sfuggito alla sua vista per qualche istante: cercato disperatamente, nella notte è stato trovato annegato

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 22 marzo, sull’argine dell’Adigetto, a Villanova del Ghebbo, nella frazione di Ramedello, in via Argine destro Adigetto in prossimità del pub “Red Devil”, a Rovigo. Un bambino di 4 anni stava giocando insieme al padre fino a quando non è sfuggito alla sua vista per qualche istante. Il genitore intorno alle 19, accortosi della mancanza ha iniziato a cercarlo, poi, non trovandolo, preso dalla paura ha chiesto aiuto e alla ricerca si sono aggiunte altre persone, ma del piccolo nessuna traccia.

Sono quindi intervenuti i vigili del fuoco che hanno avviato le perlustrazioni con il supporto dei sommozzatori, oltre al Suem ai carabinieri e alla Protezione civile. Le frenetiche ricerche purtroppo si sono concluse non bene intorno le 23.30, quando il corpicino è stato trovato galleggiare circa 700 metri più a valle, individuato da un gommone dei vigili del fuoco.

Secondo quanto ricostruito, il piccolo sarebbe scivolato nell’Adigetto, dove è poi morto annegato. La tragedia si è consumata a causa di un attimo di distrazione, quando il piccolo è scivolato forse su uno scalino, cadendo giù nell’acqua. Uno zio si è lanciato nel canalone iniziando a cercare disperatamente il nipotino senza riuscire a trovarlo. Tanta gente si è unita alla ricerche, ma nessuno è riuscito a scorgere la sagoma del piccolo nell’acqua limacciosa, resa sempre più scura dal calare del sole e dalla movimentazione del fondale fangoso. Un’angosciante corsa contro il tempo, conclusosi in tardissima serata con un epilogo tragico.

Disperazione nella famiglia che ha origini marocchine ma integratasi nella comunità locale, con il padre che lavora come calzolaio.