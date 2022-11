Bimbo di 7 anni muore investito da un autobus: era sul sellino posteriore della bici del padre ed è caduto

Una caduta dalla bicicletta lungo una strada molto trafficata e il conducente dell’autobus che stava arrivando non è riuscito ad evitarlo. E’ morto così un bambino di 7 anni

La tragedia si è verificata intorno alle 17.30 di ieri lunedì 7 novembre, sulla via Cervese, strada che collega Cesena al mare, all’altezza della frazione Sant’Egidio, alla periferia della città. Secondo una prima ricostruzione, il bambino di sette anni era seduto sul seggiolino posteriore della bicicletta del padre che stava pedalando insieme al figlio più grande, quando per cause da chiarire, è caduto dal sellino finendo sull’asfalto. Proprio in quel momento stava arrivando un autobus di linea e l’autista purtroppo non è riuscito ad evitarlo travolgendolo.

Immediati quanto inutili i soccorsi, il piccolo sarebbe morto sul colpo per un trauma cranico. Tutti i familiari sono stati ricoverati in stato di choc all’ospedale Bufalini della città.