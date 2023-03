Bimbo di un anno muore investito da uno scuolabus in retromarcia: stava seguendo la sorellina

Uno scuolabus mentre eseguiva la retromarcia ha investito e ucciso un bimbo di appena un anno che seguiva la sorellina



Il drammatico incidente è accaduto questa mattina a Casette d’Ete, in provincia di Fermo. Secondo quanto ricostruito, il bimbo aveva seguito la mamma che stava facendo salire la sorellina sullo scuolabus quando, in un attimo di distrazione, è finito sotto le ruote posteriori del mezzo impegnato in una manovra in retromarcia. Sul posto è immediatamente intervenuta la Croce Azzurra di Porto Sant’Elpidio ma quando i sanitari sono arrivati. purtroppo per il piccolo non c’era più nulla da fare.

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Porto San’Elpidio a Mare , anche se luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale e quelli dalla Stradale. Dai primi rilievi, non sarebbero emersi addebiti carico del conducente, sul quale sarebbero risultati negativi gli accertamenti effettuati. A disposizione dell’autorità giudiziaria la salma del bimbo.

Condoglianze sono state espresse dal presidente della Steat, società di trasporto pubblico del Fermano, Remigio Ceroni, dopo il tragico incidente avvenuto stamattina: “Siamo prostrati e profondamente addolorati per quanto accaduto a Sant’Elpidio A Mare. Purtroppo nonostante l’impegno per operare con assoluta attenzione al fine di garantire tutti i servizi nella massima sicurezza – dice Ceroni – non sempre si riesce a evitare incidenti come quello accaduto stamattina”.