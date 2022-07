Bimbo palermitano morto a Sharm el-Sheik: i genitori arrivati a Palermo con un’aeroambulanza

Straziante l’appello fatto della madre del piccolo negli scorsi giorni: “da sabato sono ricoverata all’ospedale di Sharm el-Sheik insieme a mio marito dove abbiamo anche perso nostro figlio di sei anni. Richiedo a tutte le istituzioni competenti di attivarsi affinché ci riportino in Italia il prima possibile con un volo di linea speciale. Perché le nostre condizioni di salute non ci permettono di prendere un volo di linea normale. Aiutateci per favore a rientrare a casa”

E’ atterrato all’aeroporto Falcone Borsellino l’aereo che ha portato da Sharm i genitori del piccolo Andrea Mirabile, morto a 6 anni nei giorni scorsi, mentre era in vacanza forse dopo una intossicazione alimentare – mentre era in vacanza in un resort a 5 stelle a Sharm el Sheikh con i genitori. La salma del bambino rientrerà in Italia solo sabato.

Il padre del piccolo, Antonio Mirabile, ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione, e la madre, Rosalia Manosperti, incinta di 4 mesi e dimessa oggi, immeditamente dopo il rientro saranno trasferiti al policlinico di Palermo. Ad aspettarli all’aeroporto Falcone Borsellino ci sarà il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che ha seguito la vicenda tenendosi in contatto costante con la Farnesina e con lo zio del piccolo deceduto.

L’aeroambulanza sulla quale sono tornati i due genitori è stata resa disponibile dalla compagnia di assicurazioni con la quale avevano stipulato una polizza prima della partenza per l’Egitto. Tuttavia organizzare il viaggio di rientro non è stato facile: pare sia dovuto intervenire il Ministero degli Esteri italiano per superare gli ostacoli burocratici determinati dalle leggi sanitarie egiziane.

Una vicenda drammatica quella dei Mirabile, iniziata venerdì scorso con le prime avvisaglie di dolori che ha costretto la famiglia a rivolgersi alla guardia medica poco distante dall’albergo che ha diagnosticato a tutti una intossicazione alimentare e ha prescritto dei farmaci. Le condizioni del piccolo Andrea e del padre, però, sono peggiorate poco dopo, tanto che sabato scorso la famiglia è corsa in ambulanza all’ospedale internazionale. Andrea è morto nonostante lunghi tentativi di rianimazione. Il padre è stato ricoverato in Rianimazione.

Adesso i Mirabile, seguiti da un avvocato messo loro a disposizione dalla Farnesina, hanno chiesto che sul corpo del bambino fosse eseguita l’autopsia che è stata effettuata nei giorni scorsi. “Ci vorrà tempo per conoscerne gli esiti”, ha detto lo zio, Roberto Manosperti. Le leggi egiziane stabiliscono infatti tempi rigidi e lunghi per i risultati: si parla di uno-due mesi per avere il rapporto dell’esame autoptico. Sul decesso ha aperto un’indagine la magistratura egiziana.