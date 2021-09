Bisacquino (PA). Auto si ribalta all’alba: muore un 30enne e 2 giovani rimangano feriti

Un tragico incidente si è verificato all’alba di oggi, un 30enne è morto dopo che la sua auto si è ribaltata, feriti gli altri due occupanti del mezzo



È accaduto intorno alle 5 di questa mattina sulla statale 188, all’altezza del bivio Tortorici in territorio di Bisacquino, in provincia di Palermo. La vittima è il 30enne Salvatore Frittola originario di Corleone. Secondo una prima ricostruzione, il 30enne viaggiava su una Golf insieme ad altri due passeggeri, un 22enne e un 18enne, quando, per cause in via di accertamento, l’auto si è ribaltata. Nell’impatto il giovane è morto mentre gli latri occupanti sono rimasti feriti in modo non grave.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118,che nulla hanno potuto fare per il 30enne ed hanno soccorso gli latri due giovani le cui condizioni non destano preoccupazione. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagna di Corleone, che hanno sequestrato il mezzo per gli accertamenti del caso. La salma del giovane è stata consegnata alla famiglia.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/