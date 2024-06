I biscotti a treccia sono il più classico dei biscotti per la prima colazione, ideali da inzuppare nel latte o nel thè, ma anche nella granita

In Sicilia, ma non solo, li trovate in qualsiasi pasticceria e in quasi tutti i panifici. Il gusto varia a secondo degli ingredienti usati. La ricetta della nostra “Zia Pina” è quella classica e prevede lo strutto,- in Sicilia sugna – al posto del burro o della margarina, che rende questi biscotti fragranti e dal sapore unico.

La preparazione non è complicata, richiede un po di tempo per la lievitazione. Difficoltà media.

Ingredienti:

1 kg di farina 00

320 gr di zucchero semolato

300 gr di strutto

3 uova intere

150 ml di latte

7 gr di ammoniaca per dolci

1 bustina di vanillina

un cucchiaio di miele

3 gr di sale

100 gr di zucchero a velo per spolverare

PREPARAZIONE

Setacciate la farina su una spianatoia, create un cratere al centro e aggiungete lo zucchero, il sale, lo strutto tagliato a piccoli pezzi, le uova, il miele e la vanillina; impastate bene tutti gli ingredienti, poi sciogliete in pochissimo latte l’ammoniaca e aggiungetela al composto. Continuate ad impastare ed unite poco alla volta il restante latte fino a ottenere un composto dalla consistenza simile alla pasta frolla, liscia ma non dura. Se l’impasto dovesse risultare eccessivamente duro, aggiungete poco latte per volta fino ad ottenere a farlo diventare elastico; prendete l’impasto e fatene una palla, avvolgetela con della pellicola trasparente e mettetela in frigorifero per 60 minuti; trascorso il tempo riprendete l’impasto e strappate dei pezzetti con cui realizzerete dei grissini dello spessore di un dito lunghi tra i 20/25 cm; ora attorcigliate i grissini delicatamente, formate le treccine e disponeteli su una teglia leggermente unta d’olio e foderata con la carta forno, ma a distanza di un paio di centimetri l’uno dall’altro, durante la cottura in forno infatti, i biscotti aumenteranno di volume; infine spennellateli con un po’ di latte e cuocete in forno preriscaldato a 180 °C per 15/18 minuti (regolatevi in base alla potenza del vostro forno) fino a quando assumeranno un bel colore dorato;

Fatto. Non appena tirati fuori dal forno, sentirete l’odore di ammoniaca, ma non preoccupatevi, tutti gli impasti dove è presente il bicarbonato di ammonio lo fanno, fateli riposare qualche minuto e l’odore scomparirà; ultimo tocco, se lo gradite, spolverate con lo zucchero a velo.

Come al solito… Buon appetito!