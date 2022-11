Blackout programmati in tutta l’Ucraina e di “emergenza” a Kiev e Odessa, ma scongiurati blackout completi

I bombardamenti russi mettono a dura prova la tenuta delle infrastrutture elettriche ucraine

La compagnia elettrica Ukrenergo ha riferito che oggi sono iniziati i blackout di emergenza nella capitale ucraina: “A Kiev sono in corso blackout di emergenza. Il programma di blackout annunciato in precedenza non è attualmente in vigore”, ha dichiarato la compagnia. I blackout di emergenza sono iniziati anche nella regione di Odessa, riferisce Tass. Ieri, la società ha riferito che i blackout programmati in tutte le regioni dell’Ucraina sarebbero continuati anche oggi. La scorsa settimana, il primo ministro ucraino Denis Shmygal ha annunciato che quasi il 50% del sistema energetico del paese era fuori servizio.

Il CEO di Ukrenergo, Vladimir Kudritsky, ha però dichiarato di ritenere improbabile che si verifichi un blackout completo in tutta l’Ucraina: “In questa stagione è improbabile un blackout. Gli specialisti sono già stati formati in modo che, in caso di emergenza, sappiano cosa fare per ripristinare l’alimentazione il più velocemente possibile”, ha detto oggi Kudritsky in un’intervista a il canale televisivo Rada.