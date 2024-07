Blinken ora mette in conto la vittoria di Trump alle elezioni: “l’Ucraina ce la farà anche senza l’aiuto degli Usa”

l’Ucraina è in grado di “reggersi da sola” dal punto di vista militare anche se gli Stati Uniti dovessero ritirare il loro sostegno sotto un altro presidente

Lo ha dichiarato che per la prima volta il segretario di Stato americano, Antony Blinken ammettendo la possibilità che Trump vinca le elezioni di novembre e faccia marcia indietro rispetto agli impegni assunti nei confronti dell’Ucraina. Secondo Blinken oltre 20 Paesi si sono impegnati a mantenere i propri aiuti militari e finanziari all’Ucraina e questi aiuti basteranno a contrastare l’avanzata russa.

In realtà appare estremamente improbabile che senza il supporto militare americano l’Ucraina possa reggere agli attacchi di Mosca che inevitabilmente, consapevole delle difficoltà del nemico intensificherebbe le operazioni militari. Qualcosa di simile si è già visto quando il congresso Usa per circa sei mesi, ha bloccato i 61 miliardi promessi da Biden, Le parole di Blinken appaiono come una bugia detta a fin di bene per calmare il presidente Zelensky che in questi giorni appare molto preoccupato dalla ormai possibile elezione di Trump.