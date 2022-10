Bloomberg: “Accertamenti Guardia Finanza su Pfizer: Avrebbe evaso tasse su 1,2 miliardi di profitti

La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate stanno indagando sulla Pfizer per una presunta evasione fiscale su profitti da 1,2 miliardi di euro



La notizia è stata diffusa dall’agenzia Bloomberg secondo la quale la Guardia di Finanza sta svolgendo un’attività di verifica sull’azienda farmaceutica Pfizer, che avrebbe trasferito 1,2 miliardi di euro di profitti a divisioni in altri Paesi per evitare di pagare le tasse sugli utili. Ma al momento non è stato ancora notificato alcun verbale di accertamento. La verifica nasce da un lavoro a campione che i finanzieri, insieme all’Agenzia delle Entrate, stanno effettuando in questi anni sulle multinazionali per evitare operazioni interne ai grandi gruppi tra l’Italia e le sedi estere.

Sempre secondo le indiscrezioni diffuse dalla testata americana, i finanzieri stanno svolgendo le verifiche su una triangolazione tra l’Italia e il paradiso fiscale del Delaware per nascondere al fisco oltre 1 miliardo di utili, che si sarebbe concretizzata tra il 2017 e il 2019, prima dunque dell’emergenza Covid. L’azienda nei tre anni oggetto dell’inchiesta proprio per evitare che quei soldi fossero tassati in Italia, avrebbe deciso di non distribuire dividendi.

La presunta evasione coinvolge la Pfizer Production LLC e Pfizer Manufacturing LLC con sede proprio nel Delaware. Una portavoce di Pfizer ha spiegato a Bloomberg che l’azienda ha “La società sta offrendo il massimo della collaborazione ed ha rispettato tutte le norme fiscali e le leggi italiane”.