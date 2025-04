Bloomberg. Coalizione volenterosi bloccata ancora prima di incontrarsi: gli Usa non forniranno garanzie di sicurezza

Doccia fredda per Gran Bretagna e Francia che oggi si incontreranno presso la Nato con i ministri della Difesa del gruppo per organizzare la coalizione dei volenterosi che si propone di garantire la sicurezza in Ucraina dopo il cessate il fuoco, ma che non è riusce a ottenere dalla Casa Bianca alcun impegno concreto che garantisca la sua sicurezza da eventuali attacchi russi

Lo scrive Bloomberg che cita sue fonti, secondo le quali la Gran Bretagna e la Francia hanno cercato inutilmente di convincere Donald Trump a offrire potenza aerea, sorveglianza delle frontiere e intelligence al posto delle truppe, ma hanno ricevuto un secco rifiuto dal presidente americano che su questa questione non vuole prendere nessun impegno.

La riunione di oggi dei ministri della Difesa del gruppo che si incontrano presso la Nato, nasce di fatto "morta". La coalizione dei volenterosi, guidata da Gran Bretagna e Francia se vorrà garantire la sicurezza in Ucraina dopo il cessate il fuoco, dovrà farlo senza le garanzie di sicurezza fornite dalla Casa Bianca e quindi a proprio rischio e pericolo e soprattutto senza l'ombrello protettivo dell'Art. 5 della Nato. Un rischio di scontro altissimo con la Russia che ha già più volte dichiarato che "Ogni presenza di truppe di Paesi Nato in Ucraina, indipendentemente dalla bandiera, insegne e il mandato dichiarato, sarà considerato dalla Russia come una minaccia alla sua sicurezza e porterà il rischio di uno scontro diretto con l'intera Alleanza".