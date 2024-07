Bloomberg: “Elon Musk tra i finanziatori della campagna elettorale di Trump, aumenta sua influenza nella politica USA”

Per Bloomberg si tratta di una mossa del miliardario di origine sudafricana per accrescere la sua influenza a Washington, ma le motivazioni risiedono anche nella convergenza di vedute dei due miliardari sulle politiche ecologiche e sui dazi da imporre in usa verso le auto elettriche cinesi

Bloomberg scrive oggi che il noto miliardario Elon Musk, patron di Tesla, Space X e X (ex Twitter) ha fatto una donazione a un comitato di azione politica a favore della candidatura di Donald Trump alla Casa Bianca. Una notizia che Bloomberg considera: “un’importante mossa da parte della persona più ricca del mondo per lasciare la sua impronta nel panorama politico statunitense”.

Nello specifico, Musk ha contribuito a un gruppo di basso profilo chiamato America PAC. Non è chiaro quanto Musk abbia donato, ma le fonti da cui è trapelata la notizia hanno definito la cifra “una somma considerevole”. In ogni caso, il PAC è tenuto, secondo le leggi americane, a rivelare il suo elenco di donatori il 15 luglio, ossia tra due giorni. La notizia appare di non poca rilevanza anche perché, tecnicamente, Musk deve ancora sostenere pubblicamente un candidato nella corsa del 2024 e all’inizio di quest’anno aveva affermato di non prevedere di finanziare né la campagna elettorale di Trump né quella di Biden, ma la sua decisione di aprire il suo portafoglio gli offre l’opportunità di diventare un “colosso finanziario per i repubblicani”.

Sempre secondo Bloomberg, la mossa evidenzia la crescente influenza sugli equilibri di Washington da parte del magnate della tecnologia che è in cima all’indice Bloomberg Billionaires con un patrimonio netto di 263,6 miliardi di dollari e il suo passaggio da un autodefinito status politico indipendente a quello di una figura che “usa regolarmente la sua piattaforma di social media X per sposare opinioni di destra e attaccare i democratici”.

L’iniezione di denaro da parte di Musk arriva inoltre in un momento assai delicato della campagna elettorale, dove Trump ha già superato il suo rivale nella raccolta fondi elettorale. La raccolta di fondi da parte di Biden è infatti diminuita a seguito del disastroso dibattito che ha portato importanti donatori democratici a mettere da parte i loro libretti degli assegni. Molteplici richieste di commento sono state fatte a Musk, ma non hanno ottenuto risposta. Stesso “no comment” da parte dei vertici della campagna di Trump, che hanno rifiutato di commentare l’endorsement finanziario di Musk.

Secondo la testata americana Musk e Trump si sono scontrati in passato, ma i due si sono avvicinati con l’imprenditore tecnologico che ha consigliato l’ex presidente sul tema dei veicoli elettrici e sulla politica delle criptovalute. Alcune delle politiche proposte da Trump infatti, come lo smantellamento delle misure di Biden per la transizione degli Stati Uniti verso i veicoli elettrici e la promessa di imporre dazi e tasse sui produttori cinesi di veicoli elettrici, avrebbero un considerevole impatto diretto sulla Tesla di Musk.