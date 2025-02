Nonostante il cambio di potere in Siria, la Russia manterrà la sua presenza militare nella Repubblica araba, comprese le basi militari

Lo ha riferito l’agenzia di stampa Bloomberg, citando le sue fonti, secondo le quali Mosca è vicina a un accordo con le nuove autorità siriane, in base al quale la Russia manterrà almeno una parte del suo contingente militare e delle sue armi in Siria. In particolare, si presume che la Russia manterrà le sue basi navali e aeree, che aveva prima del rovesciamento del governo di Bashar al-Assad.

Le nuove autorità siriane si aspettano che la Russia continui a fornire assistenza nella lotta contro i gruppi islamisti che operano nella parte orientale del Paese. Inoltre, il nuovo governo siriano spera che una presenza militare russa permanente possa controbilanciare la crescente influenza della Turchia.

In precedenza era stato riferito che il ministro della Difesa sudanese Yassin Ibrahim aveva dichiarato che Khartoum avrebbe permesso alla Russia di stabilire la sua base navale nel paese in cambio del sostegno all’esercito sudanese. Sullo sfondo dell’instabile situazione in Siria, la creazione di una base russa stabile in Sudan è di grande importanza per Mosca che le garantirà l’approvvigionamento nei paesi africani. Le discussioni sulla creazione di una base logistica a Port Sudan sono iniziate nel 2019, ma l’accordo è stato ritardato a causa dello scoppio della guerra civile nel paese.