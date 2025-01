“È ora di gettare le sanzioni fuori dalla finestra e di stabilire relazioni con i russi senza sanzioni”

È quanto scrive l’agenzia di stampa americana Bloomberg, .cita le parole del primo ministro ungherese Viktor Orban. Ieri, martedì. Orban ha criticato il regime di sanzioni dell’UE, che deve essere rinnovato ogni sei mesi e scade il 31 gennaio, affermando che i 15 cicli di sanzioni stanno solo danneggiando l’economia europea.

L’Unione europea quindi si trova ad affrontare un altro potenziale problema nei rapporti con il primo ministro ungherese Viktor Orban a causa del suo rifiuto di approvare la proroga delle sanzioni contro la Russia.

A dicembre, il primo ministro ungherese aveva dichiarato di voler attendere l’insediamento di Donald Trump prima di decidere di estendere le sanzioni anti-russe. Tuttavia, finora Trump non ha mostrato alcun segno di intenzione di allentare le sanzioni contro Mosca, e martedì ha affermato che molto probabilmente introdurrà ulteriori misure se il presidente Putin non si siederà al tavolo delle trattative sull’Ucraina, ricorda la pubblicazione.

Gli ambasciatori presso l’UE si incontreranno nei prossimi giorni per discutere dell’estensione delle sanzioni. Diversi diplomatici hanno detto a Bloomberg che al momento non esiste un piano B per estendere le sanzioni nel caso Orban continui a bloccarle.

Ma nonostante l’estensione delle sanzioni esistenti contro la Russia resti in discussione, nell’Unione Europea si continua a discutere di un16° pacchetto di sanzioni, che richiederà anche l’approvazione di Budapest. In particolare, Bruxelles sta valutando la possibilità di adottare misure aggiuntive per ridurre le entrate della Russia derivanti dalle esportazioni di energia.