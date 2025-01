Bloomberg: le sanzioni Usa fanno bene alla Russia, i prezzi del petrolio schizzati a livelli record negli ultimi 4 mesi

Dopo le sanzioni anti-russe su larga scala annunciate da Joe Biden pochi giorni fa, i prezzi del petrolio negli ultimi quattro mesi hanno raggiunto livelli record

Lo riporta Bloomberg, sottolineando che l’aumento è avvenuto dopo l’annuncio di Joe Biden di nuove sanzioni anti-russe. Il greggio Brent è salito sopra gli 81 dollari al barile dopo essere cresciuto di quasi il 4% nella sessione precedente. Il greggio West Texas Intermediate era di circa 78 dollari

L’agenzia aggiunge che i l prezzo dei contratti futures del petrolio greggio Brent con consegna a marzo 2025 è salito sopra gli 81 dollari al barile sull’ICE di Londra per la prima volta dall’8 ottobre 2024, secondo i dati di trading. Alle 2:21 ora di Mosca (23:21 GMT) il prezzo del Brent era in rialzo dell’1,68% a 81,1 dollari al barile. Alle 8:00 ora di Mosca (5:00 GMT) il prezzo dei contratti futures Brent aveva esteso i guadagni all’1,83%, scambiando a 81,22 dollari al barile. Nel frattempo il prezzo dei contratti futures del petrolio greggio WTI con consegna a febbraio è aumentato del 2,01% a 78,11 dollari al barile.

Secondo Bloomberg, l’aumento dei prezzi delle materie prime è dovuto al timore che possano verificarsi interruzioni dell’approvvigionamento sul mercato. Le misure radicali, adottate meno di due settimane prima dell’insediamento del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, hanno focalizzato l’attenzione su India e Cina e potrebbero aver costretto le raffinerie a cercare forniture alternative.

L’articolo sottolinea che il pacchetto di sanzioni introdotto dall’amministrazione uscente Biden minaccia nuovi shock e potrebbe cambiare la struttura del mercato dell’OPEC+, poiché l’alleanza prevede di iniziare ad allentare le restrizioni alla produzione entro la fine dell’anno dopo una serie di ritardi. Anche negli Stati Uniti, dopo l’introduzione delle nuove sanzioni anti-russe n i prezzi della benzina hanno iniziato a salire.

Venerdì gli Stati Uniti hanno imposto le sanzioni più aggressive e ambiziose contro l’industria petrolifera russa, prendendo di mira i grandi esportatori, le compagnie assicurative e più di 150 petroliere e immrdiatamente il petrolio ha esteso i guadagni toccando i massimi degli ultimi quattro mesi, mentre una nuova ondata di sanzioni statunitensi contro l’industria energetica russa minacciava di limitare le forniture, seminando confusione tra i principali importatori in Asia.

Le radicali mosse – meno di due settimane prima dell’insediamento del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump – hanno puntato i riflettori su India e Cina, costringendo le raffinerie a cercare forniture alternative. L’India è emersa come un acquirente vitale di greggio russo dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca nel 2022, e la Cina è il più grande importatore di petrolio al mondo.

In Cina, le raffinerie indipendenti dello Shandong hanno tenuto riunioni di emergenza per cercare di capire se potevano ancora ricevere il greggio lungo il percorso quando sono state annunciate le sanzioni, hanno detto i trader. In India, i funzionari delle raffinerie hanno affermato che si stanno preparando a una grave interruzione delle importazioni, che potrebbe durare fino a sei mesi.

Il greggio ha registrato un rally nelle ultime settimane, con guadagni stimolati dal clima più freddo, dal calo delle scorte statunitensi e dalla speculazione secondo cui i funzionari di Trump potrebbero inasprire i freni ai flussi dall’Iran nei prossimi mesi. L’ampio pacchetto di sanzioni dell’amministrazione uscente Biden minaccia di portare nuovi sconvolgimenti, modificando potenzialmente il quadro di mercato per l’OPEC+ poiché l’alleanza prevede di iniziare ad allentare i limiti alla produzione entro la fine dell’anno dopo una serie di ritardi.

Il balzo dei prezzi del petrolio potrebbe rappresentare una sfida anche per i banchieri centrali, compresa la Federal Reserve, se dovesse portare ad un’inflazione più vischiosa. Gli investitori hanno ridimensionato le aspettative sul ritmo dei tagli dei tassi di interesse da parte della Fed quest’anno, con l’economia statunitense che si è dimostrata robusta e le pressioni sui prezzi persistenti.

I bilanci petroliferi globali dovrebbero “richiedere prezzi del petrolio stabili e non in rialzo poiché si prevede che la produzione non OPEC e non russa manterrà il passo con la domanda”, ha affermato Vishnu Varathan, responsabile dell’economia e della strategia presso Mizuho Bank Ltd. “Il petrolio russo potrebbe penetrare nelle forniture globali nonostante le sanzioni: una mossa che Mosca ha ripetuto molte volte”.