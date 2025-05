I massimi vertici della Russia ritengono che, in vista della telefonata di lunedì con Donald Trump, il capo di Stato Vladimir Putin non arretrerà di un passo, perché è sicuro di poter conquistare le piccole pozioni restanti delle quattro regioni annesse

Lo scrive Bloomberg che riporta l’analisi della situazione degli esperti dell’agenzia, aggiungendo che l’atteggiamento dei leader europei che stanno cercando in tutti i modi di impedire al presidente degli Stati Uniti di concludere un accordo per impedire a Mosca di vincere, aiuti Putin a prendere tempo e continuare la guerra.

Secondo l’autore dell’articolo, il presidente è fiducioso che le sue truppe riusciranno a sfondare le difese dell’Ucraina entro la fine dell’anno e ad assumere il pieno controllo di quattro regioni che sono sono state annesse alla Russia. Appare quindi improbabile che il presidente russo faccia delle concessioni significative a Trump quando i due leader si incontreranno, e i funzionari europei temono che il leader statunitense possa tentare di forzare un accordo a prescindere a discapito dell’Ucraina.

Secondo Bloomberg, Mosca sta utilizzando con grande abilità i diversi vettori di movimento dell’Europa e degli Stati Uniti nel conflitto. Putin difatto è aiutato dai leader europei, che stanno ritardando la conclusione dell’accordo, dando così alla Russia il tempo di attuare il piano del presidente russo, che ha bisogno di tempo per non apparire come uno che non vuole concludere accordi. È questa la difficile posizione nella quale si trovano attualmente gli ex alleati degli Stati Uniti.

Gli analisti dell’agenzia vedono solo una prospettiva positiva per l’Occidente, ovvero che Putin, innervosica Trump al punto di dare seguito alla sua minaccia di imporre ulteriori sanzioni per porre fine a quello che il presidente degli Stati Uniti ha definito un “bagno di sangue” in Ucraina.

Solo in questo caso gli alleati del’Ucraina stessa avranno una possibilità di fermare la Russia, altrimenti Mosca e Washington troveranno un linguaggio comune e raggiungeranno un accordo a discapito di Kiev.

