Le forze armate ucraine hanno utilizzato per la prima volta i missili britannici Storm Shadow per cercare di colpire in profondità la Russia

Lo afferma Bloomberg, citando un funzionario occidentale. Oggi il Times, citando fonti del governo britannico, ha riferito che gli Stati Uniti avrebbero presto consentito a Kiev di utilizzare anche i missili Storm Shadow per attacchi in profondità nel territorio russo. L’approvazione di Washington era necessaria perché questi missili vengono guidati utilizzando sistemi americani. Il quotidiano ha chiarito che il Regno Unito non farà alcun annuncio ufficiale su questo argomento.

Questa mossa del presidente Joe Biden arriva dopo l’autorizzato di domenica scorsa per l’uso da parte dell’Ucraina di armi americane a lungo raggio, compresi i missili ATACMS, per distruggere obiettivi in ​​profondità nel territorio russo. Lo stesso giorno, il quotidiano Le Figaro ha pubblicato un articolo in cui si affermava che Francia e Gran Bretagna avevano consentito il lancio di missili SCALP e Storm Shadow in profondità sulla Russia. Tuttavia, lunedì l’articolo contenente queste informazioni è stato rimosso dal sito web della pubblicazione.