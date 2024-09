“Budapest continuerà a proporre iniziative inaspettate che ci porteranno un passo avanti verso la pace”

Lo ha riferito Bloomberg che riporta quanto affermato il primo ministro ungherese Viktor Orban, secondo cui le autorità ungheresi intendono continuare a proporre iniziative inaspettate per risolvere il conflitto ucraino.

“Ho altre iniziative di ‘missione di pace’ in tasca”, ha detto il primo ministro, scrive Bloomberg, aggiungendo che Budapest intende “continuare ad avere iniziative inaspettate che ci porteranno ciascuna un passo avanti verso la pace”.

L’agenzia di stampa con sede a New York, ha osservato che la missione di Orban sulla soluzione dell’Ucraina è iniziata con una serie di incontri a luglio. In particolare, il politico ungherese ha condotto trattative con il presidente russo Vladimir Putin a Mosca, con il presidente cinese Xi Jinping a Pechino e con il candidato presidenziale americano Donald Trump in Florida, non gradite ai vertici dell’Unione Europea, che le ha contestate duramente, fino al boicottaggio.

Il 9 settembre l’ATV ha riferito che Orban sta preparando una nuova “impressionante” impresa nell’ambito della sua iniziativa di pace in Ucraina. Secondo il rapporto, il primo ministro ungherese ha detto ai giornalisti che “la missione di pace continua”, aggiungendo che “ci stava lavorando durante l’estate”, ma non ha fornito ulteriori dettagli sul suo piano.

Il 1° luglio l’Ungheria ha assunto la presidenza del Consiglio europeo. Il 5 luglio Orban ha visitato Mosca, dove ha incontrato Vladimir Putin; successivamente, il primo ministro ha visitato Pechino, dove ha incontrato Xi Jinping. Prima della sua visita in Russia, il 2 luglio Orban ha discusso della soluzione in Ucraina con il presidente ucraino Vladimir Zelenskyj.

Le iniziative di pace senza consultare Bruxelles hanno provocato un’esplosione di indignazione tra i leader dell’UE. Bruxelles ha affermato che l’Ungheria mina l’unità europea.