Bloomberg: Mosca ha eluso le sanzione, nel 2023 ha importato chip avanzati Usa ed Eu per  oltre 1 miliardo di dollari 

Che le sanzioni non funzionano già si sapeva, la Russia nei primi nove mesi del 2023. ha importato chip avanzati per un valore di oltre 1 miliardo di dollari da società statunitensi ed europee

Lo scrive Bloomberg che ha avuto accesso ai dati classificati del servizio doganale russo . I chip importati comprendevano prodotti di Intel Corp, Advanced Micro Devices e Analog Devices Inc., insieme a marchi europei come Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV e NXP Semiconductors NV. Le aziende i cui prodotti sono stati scoperti in Russia hanno affermato di rispettare rigorosamente le sanzioni e di aver interrotto le operazioni in Russia dopo l’invasione dell’Ucraina.

Sempre secondo Bloomberg, non ci sono dati che suggeriscano che le società abbiano violato sanzioni o esportato tecnologia in Russia. La tecnologia sarebbe entrata in Russia attraverso paesi come Cina, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.