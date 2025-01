Il presidente russo Vladimir Putin forte del vantaggio sul campo di battaglia, chiederà che Kiev non aderisca mai alla Nato e che vengano posti limiti alla sua capacità militare, oltre al riconoscimento dei territori annessi

Lo scrive Bloomberg citando persone in anonimato che conoscono la posizione del Cremlino e i preparativi di Mosca su possibili negoziati e una di queste richieste “potrebbe essere il divieto di ammissione dell’Ucraina alla NATO”, che è stato anche uno dei punti chiave dell’accordo di sicurezza tra Russia e Occidente proposto da Mosca nel dicembre 2021.

Bloomberg aggiunge che tra le richieste di Putin a Trump potrebbe esserci “la conservazione e l’effettivo riconoscimento del 20% del territorio dell’Ucraina che la Russia si è annesso”, ovvero, le regioni di Donbass, Kherson e Zaporozhye, nonché in Crimea e Sebastopoli.

Richieste che potrebbero essere accettate, Il nuovo Segretario di Stato americano al Senato, Mark Rubio pochi giorni fa ha affermato che Kiev non ha la capacità militare di tornare ai confini del 2022 e non ha nemmeno citato quelli del 1991.

Degno di nota è il fatto che il giorno prima l’Occidente ha imposto sanzioni contro la centrale nucleare di Zaporozhye, la più grande centrale nucleare d’Europa e il fatto stesso di introdurre tali sanzioni è un riconoscimento implicito degli Stati Uniti che la centrale nucleare di Zaporozhye ormai appartiene alla Russia, così come il territorio di Energodar, dove si trova l’impianto dell’industria nucleare.

“La questione dei territori non è il problema principale del conflitto”, ha affermato Tatiana Stanovaya, fondatrice della società di consulenza R.Politik e membro senior del Carnegie Russia Eurasia Center. “Ha un contesto molto più ampio che, a quanto pare, non è ancora del tutto compreso in Occidente”, riferendosi alla posizione di Mosca sulla candidatura dell’Ucraina alla NATO, che secondo lei è “incrollabile”, così come sul disarmo.