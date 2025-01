Bloomberg: “Trattativa tra Meloni e Musk, Italia verso accordo con SpaceX per cybersicurezza”. Operazione da 1,5 miliardi

La visita lampo della premier negli Usa avrebbe portato a un’accelerazione nelle trattative per la fornitura al governo di servizi di telecomunicazione sicuri, consistente in un’operazione da 1,5 miliardi di euro

Lo scrive Bloomberg, secondo cui nel vertice di ieri a Mar-a-Lago in Florida, tra Giorgia Meloni e Donald Trump, ci sarebbe stato spazio per trattare un accordo con Space X, creatura di Elon Musk, per un contratto di 5 anni che prevede la fornitura al governo di servizi di telecomunicazione sicuri, operazione dal valore di 1,5 miliardi.

Nessuno dei due presidenti o dei loro entourage ha parlato ufficialmente dei temi affrontati e Musk non era fisicamente presente all’incontro, ma secondo Bloomberg, il viaggio lampo di Meloni negli Usa ha segnato un passo importante nella trattativa.

Sempre secondo il colosso di informazione di New York, il governo di Giorgia Meloni avrebbe avviato una trattativa avanzata con Space X di Elon Musk, per un contratto che preveda la fornitura all’esecutivo di servizi di telecomunicazione della durata di 5 anni. Nello specifico, si tratterebbe di un sistema criptato di massimo livello per le reti telefoniche e i servizi internet del governo, le comunicazioni militari nell’area del Mediterraneo e i servizi satellitari direct-to-cell, utilizzabili per le emergenze.

Non sarebbe l’unica trattativa economica che il governo italiano sta portando avanti con Musk, oltre al contratto per la cybersicurezza, ci sarebbe anche la produzione in Italia di camion e furgoni elettrici da parte di Tesla e la costellazione di satelliti di Space X per fornire servizi internet e banda larga.

Secondo la testata americana, che cita fonti riservate, il progetto è già stato approvato dai servizi segreti italiani e dal ministero della Difesa. Il possibile accordo è in ballo da metà 2023, si legge, ma sarebbe stato osteggiato da alcuni funzionari italiani, prima che appunto arrivasse l’accelerata con il vertice odierno tra Meloni e Trump. I critici nei confronti di un accordo con Space X di Musk, scrive Bloomberg, avrebbero sottolineato il possibile danno di tale contratto per Telecom Italia, che un anno fa ha venduto la sua rete fissa agli americani di KKR. Il governo detiene quote sia in Telecom che in FiberCop, la nuova società di KKR. Mentre in Italia è già attivo Starlink, la rete di satelliti di Space X.