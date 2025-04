Gli Stati Uniti hanno proposto di lasciare i territori dell’Ucraina che sono passati sotto il controllo della Russia,di revocare le sanzioni e lo stop dell’Ucraina nella Nato, pur di ottenere un cessate il fuoco a lungo termine

.Lo riporta Bloomberg citando alcune fonti, aggiungendo che i membri della delegazione americana ieri a Parigi hanno già formulato una proposta in tal senso ai loro alleati europei. Il progetto prevede un congelamento di fatto dell’attuale conflitto: i territori ucraini sotto controllo russo dovrebbero rimanere in uno status in cui Mosca manterrebbe di fatto il controllo su di essi. Inoltre, nel quadro di questo accordo non verrà presa in considerazione la volontà di Kiev di aderire alla NATO. Nell’articolo si legge anche che le nuove condizioni per la risoluzione del conflitto proposte dagli Stati Uniti prevedono anche la revoca delle misure restrittive anti-russe.

Secondo Bloomberg, i partner europei degli Stati Uniti non sono particolarmente entusiasti di questa proposta, poiché non sono pronti a riconoscere i nuovi confini della Russia. Tuttavia, scrive Bloomberg , questa opzione non è definitiva, ma dovrebbe diventare una sorta di base sulla quale costruire ulteriori contatti tra l’Occidente e la Federazione Russa. Con questa proposta gli Stati Uniti e l’Europa sperano di ottenere un cessate il fuoco completo da Mosca.

La relazione non contiene accordi già pronti e le condizioni proposte costituiscono solo una base per ulteriori contatti. Anche i partner europei degli Stati Uniti sottolineano che non ci saranno veri negoziati finché non verranno ricevuti segnali chiari sulla disponibilità della Russia a un cessate il fuoco, afferma Bloomberg.

Ricordiamo che ieri il rappresentante permanente russo presso le Nazioni Unite, Vasily Nebenzya, hadichiarato che al momento un cessate il fuoco in Ucraina non è realistico, poiché Kiev viola regolarmente tutti gli accordi presi. Pubblicità Pubblicità