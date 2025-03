“Bloomberg: Usa sospendono tutti gli aiuti militari all’Ucraina. Trump: “Zelensky non vuole la pace. Se non la fa, non durerà a lungo”

“Questo ragazzo non vuole che ci sia la pace finché ha il sostegno dell’America. La pausa durerà fino a quando il presidente Usa non avrà determinato la buona fede dell’impegno di Kiev verso la pace”

Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump in un post su Truth, nel quale si è mostrato adirato per alcune dichiarazioni fatte da Zelensky dopo il summit di domenica a Londra. Appena tre giorni dopo lo scontro verbale consumatosi tra Trump e Zelensky nello Studio Ovale della Casa Bianca, il presidente Usa ha sospeso tutti gli attuali aiuti militari all’Ucraina, accusando il presidente ucraino di non volere la pace.

Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali la pausa durerà fino a quando non avrà determinato la buona fede dell’impegno di Kiev verso la pace. Il presidente americano ha già ordinato al capo del Pentagono Pete Hegseth di eseguire la sua disposizione, che blocca tutti gli aiuti militari che non sono al momento in Ucraina, incluse le armi in transito e quelle nelle aree di transito in Polonia, aggiunge Bloomberg, citando un funzionario del ministero della difesa.

Trump ha fretta di fermare la guerra e questa mossa è un pesante avvertimento a Voldymyr Zelensky che ora dovrà decidere in fretta se accettare le condizioni imposte da Washington per la pace in Ucraina oppure essere abbandonato dalla copertura degli Stati Uniti.

Il tycoon non ha gradito le dichiarazioni di Zelensky in Gran Bretagna secondo cui “la fine della guerra è ancora molto, molto lontana”. C’è “molta strada da fare”, aveva dichiarato il presidente ucraino prima di lasciare Londra ribadendo che un accordo dovrà essere “onesto”, “equo” e “stabile”, con “garanzie di sicurezza molto specifiche”. Il presidente ucraino, ha anche affermato che “non riconoscerà mai i territori occupati dalla Russia come territorio russo. Per noi, queste saranno occupazioni temporanee”.

Dichiarazioni alle quali Trump ha risposto con un post su Truth: “Questa è la peggiore affermazione che avrebbe potuto fare e l’America non lo tollererà ancora a lungo”, ha tuonato il presidente americano, aggiungendo: “Questo ragazzo non vuole che ci sia la pace finché avrà il sostegno dell’America e l’Europa”, gli ha replicato subito il tycoon su Truth. E poi ha rincarato la dose alla Casa Bianca; “Oggi l’Ucraina non sta parlando di alcuna concessione, perché sarebbe sbagliato e sta ascoltando segnali da vari partner”.

Infine il tycoon ha detto qualcosa che appare più di un’avvertimento: “La Russia vuole un accordo, gli ucraini vogliono un accordo. Se non lo fa, non durerà a lungo”, ha detto senza però rispondere ad una domanda sull’allineamento tra le posizioni di Mosca e Washington rispetto alla fine della guerra, come sostenuto dal Cremlino.