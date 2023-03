BMW con 4 giovani si schianta contro un albero: morte sul colpo due ragazze di 17 e 19 anni, gravi gli altri 2 giovani

Due ragazze, di 19 e 17 anni, sono morte sul colpo e due ragazzi sono rimasti gravemente feriti in uno schianto all’alba di oggi

È accaduto nella prima mattinata di oggi domenica 5 marzo a Gorgo al Monticano, in provincia di Treviso. Le vittime sono Due ragazze, e 17 anni, Barbara Botto 17enne di Oderzo, ed Eralda Spahillari, 19enne di origini greche che viveva a Ponte di Piave. Secondo una prima ricostruzione, le due ragazze viaggiavano a bordo di una Bmw con altri due ragazzi, condotta da un 19enne di Pordenone, che per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un platano ubicato sul lato opposto al proprio senso di marcia. Nel terribile impatto le due ragazze sono morte sul colpo, mentre i due ragazzi sono rimasti gravemente feriti.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del locale distaccamento, che utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici hanno estratto i quattro giovani dalle lamiere contorte dell’auto, affidandolo ai sanitari del Suem 118 , che hanno prima stabilizzati i due ragazzi, poi il 19enne che guidava l’auto, è stati trasportato in ospedale a Treviso, mentre un 17enne di Motta di Livenza è stato trasportato in ospedale a Mestre ambedue in codice rosso , mentre nulla hanno potuto fare per le due ragazze se non costatarne il decesso.

I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri di Conegliano. Si cerca di capire se i quattro fossero sotto effetto di droghe o alcol e quale sia la dinamica che ha portato all’incidente mortale.