Bollette luce e gas fuori controllo. Assoutenti: “Nuovi contratti gas arrivano a 5mila euro annui”

Assoutenti lancia l’allarme sull’imminente “fine del regime a maggior tutela” delle bollette: i nuovi contratti a a prezzo bloccato hanno subito un aggravio di spesa rispetto al mercato tutelato del 166% per il gas e del 124% per la luce.



“Le tariffe di luce e gas sul mercato libero sono letteralmente fuori controllo, – dicono da Assoutenti – e una famiglia che attiva oggi un contratto a prezzo bloccato si ritrova a dover affrontare una bolletta media che, per il gas, raggiunge quota 5.077 euro annui” con una maggiore spesa pari a +3.173 euro rispetto al mercato tutelato. E’ quanto emerge dall’elaborazione degli ultimi dati pubblicati da Arera – Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – sulle offerte al pubblico praticate dalle società energetiche.

“In base all’ultimo monitoraggio sulle proposte presenti nel Portale Offerte di Arera, le tariffe praticate sul mercato libero di energia e gas risultano sensibilmente più elevate rispetto a quelle del mercato tutelato – analizza ancora Assoutenti – In particolare i contratti a prezzo bloccato, quelli cioè dove le tariffe di luce e gas risultano fissate per un determinato periodo di tempo, appaiono addirittura proibitivi, raggiungendo un costo medio annuo di 5.077 euro a famiglia per il gas (consumo annuo 1.400 smc) e 2.429 euro per l’elettricità (consumo annuo 2.700 kwh)”.