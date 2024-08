L’Ucraina ha dichiarato che 2o mila persone devono essere evacuate dalle aree al di là del confine con la regione russa di Kursk, dove Mosca ha respinto un’incursione ucraina

La polizia ucraina ha affermato che “circa 20.000 persone devono essere evacuate” da 28 insediamenti nella regione di Sumy, un numero molto più elevato rispetto alla precedente stima di 6.000 persone. L’evacuazione si è resa necessario sopo l’attacco dell’esercito russo che ha colpito le posizioni delle forze armate ucraine nella regione di Sumy in Ucraina con le potentissime bombe aeree FAB-3000 da tre tonnellate. Lo riporta Ria Novosti come riferito dal Ministero della Difesa russo. “L’equipaggio del cacciabombardiere supersonico multifunzionale Su-34 delle Forze Aerospaziali ha colpito una concentrazione di uomini ed equipaggiamenti militari delle Forze Armate dell’Ucraina in un punto di schieramento temporaneo identificato in uno dei distretti della regione di Sumy, al confine con il Kursk regione”, ha detto il dipartimento.

L’attacco è stato effettuato con una bomba aerea FAB-3000 con un modulo universale di pianificazione e correzione. Dopo che la ricognizione ha confermato la distruzione degli obiettivi, l’equipaggio è tornato sano e salvo all’aeroporto di partenza. Stamattina il Ministero della Difesa ha riferito di attacchi aerei e missilistici contro le riserve delle forze armate ucraine nella regione di Sumy. Dopo questi attacchi la polizia nazionale ucraina ha annunciato la necessità di evacuare circa 20mila residenti nella zona di confine di dieci chilometri in questa regione.

Nella giornata di ieri l’artiglieria russa ha distrutto un deposito di armi ucraino vicino all’insediamento di Makeyevka nella Repubblica popolare di Lugansk (LPR), ha detto alla TASS l’esperto militare Andrey Marochko, secondo cui l’esplosione delle munizioni dopo la distruzione del deposito di artiglieria missilistica “ha causato danni anche alle postazioni ucraine” situate in alto vicino a Makeyevka, ha precisato Andrey Marochko. “A nord-ovest di Makeyevka, un deposito da campo di formazioni armate ucraine è stato distrutto. La ricognizione aerea ha scoperto un equipaggio di lanciarazzi multipli ucraini BM-21 Grad che caricavano manualmente l’arma. Un attacco di artiglieria sferrato sul bersaglio ha distrutto un deposito di artiglieria da campo e danneggiato il lanciatore “, ha detto l’esperto.