Borse europee bruciano 163,5 miliardi: indice paneuropeo tocca minimi da novembre 2020

Giovedì nero per le Borse europee che oggi hanno bruciato 163,5 miliardi di euro di capitalizzazione e chiuso in deciso ribasso. I mercati sono spaventati dalle nuove tensioni – anche e soprattutto geopolitiche – legate al caso dei gasdotti Nord Stream e per un nuovo possibile rialzo dei tassi.

Londra ha perso l’1,77%, Francoforte l’1,7% entrambe ai minimi dell’ultimo anno, Parigi l’1,53%, Madrid l’1,9%, Zurigo ha chiuso a -0,92% a 10.126 punti. Maglia nera a Milano che ha perso il 2,4% a 20.352 punti.

L’indice paneuropeo Stoxx 600 che ha terminato la seduta in calo dell’1,67%, a 382 punti, ai minimi dal novembre 2020 quando il mondo stava affrontando la crisi Covid.