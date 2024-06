Bosnia ed Erzegovina. Presidente Dodik: “Orban uno dei più grandi politici europei, condivido la sua posizione sulla guerra  in Ucraina”

Si allarga il fronte europeo dei contrari a uno scontro con la Russia, il Presidente della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina Milorad Dodik condivide la linea di Orban

Il Presidente della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina ha detto di condividere pienamente la posizione del premier ungherese Viktor Orban, secondo il quale è necessario fare di tutto per scongiurare un coinvolgimento diretto dell’Europa nel conflitto armato in Ucraina. “Appoggio in tutto l’operato di Orban, la sua è la voce della ragione”, ha detto Dodik che, in una dichiarazioni all’emittente tv serba Prva, ha definito Orban “uno dei più grandi leader europei che sta facendo di tutto nell’interesse dell’Europa”.