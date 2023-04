Brasile critica sanzioni contro la Russia e Lavrov ringrazia Lula per il contributo alla soluzione della guerra

Lavrov ieri a Brasilia ha incontrato il suo omologo Mauro Vieira: i colloqui hanno rafforzato la visone sull’economia e sulla guerra in Ucraina tra Russia e Brasile

Il ministro degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira, al temine del suo incontro con l’omologo russo, Sergej Lavrov, a Brasilia, ha ribadito le critiche già espresse in merito alle “sanzioni unilaterali” contro la Russia, e l’importanza di intensificare “i negoziati per la risoluzione del conflitto, attraverso la mediazione di un gruppo di Paesi amici”. Le sanzioni, ha detto Vieira, “oltre a non avere l’approvazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, hanno un impatto negativo sulle economie mondiali, in particolare sui Paesi in via di sviluppo”.

Dopo l’incontro con il suo omologo Mauro Vieira, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha ringraziato il Brasile per il suo “contributo alla soluzione del conflitto” in Ucraina: lo rende noto Cnn Brasil, sottolineando che la dichiarazione arriva tra le ripetute richieste del presidente brasiliano Luiz Iniacio Lula da Silva per la creazione di un gruppo dei Paesi in grado di negoziare la fine della guerra.

“Le visioni di Brasile e Russia sono uniche per quanto riguarda gli eventi in Russia. Stiamo anche realizzando un ordine mondiale più equo, più giusto e basato sul diritto. In questo, abbiamo una visione del mondo multipolare, in cui prendiamo in considerazione diversi Paesi, non solo alcuni”, ha detto Lavrov alla stampa.

Lavrov ha anche affermato che la Russia si dichiarerà a favore della partecipazione del Brasile come membro permanente del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Da parte sua, Vieira ha detto di aver ribadito la posizione brasiliana a favore di un cessate il fuoco e contro le sanzioni unilaterali. Vieira ha anche affermato che Lavrov ha riconfermato l’invito a Lula a fare una visita ufficiale in Russia.