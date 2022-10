Brasile. Elezioni presidenziali: Bolsonaro e Lula vanno al ballottaggio il 30 ottobre

In Brasile per proclamare il nuovo presidente sarà necessario il ballottaggio: s i voterà il 30 ottobre. Lula da Silva arriva al 48,42%, mentre il presidente uscente Jair Bolsonaro si ferma al 43,20%

L’affluenza è stata alta, segno che queste elezioni sono molto sentite dalla popolazione, ma per Lula leader della sinistra brasiliana, dopo che i sondaggi lo davano vincente al primo turno con un ampio margine si tratta di un risultato deludente. Al contrario, Bolsonaro dato per “spacciato, è andato oltre i pronostici dei sondaggi, arrivando secondo con meno di 5 punti di differenza. Un risultato che ha galvanizzato il presidente uscente che ora vede possibile la sua rielezione.

Con lo sfoglio ancora al 99,24% dei voti scrutinati il Tribunale superiore elettorale (Tse) ha annunciato che nessuno dei due candidati principali sarebbe riuscito ad ottenere più del 50% per essere subito eletto presidente e quindi ha stabilito che il 30 di ottobre si voterà per il ballottaggio.

Questo risultato dimostra che Lula non è riuscito a scrollarsi di dosso il marchio della corruzione per lo scandalo “Lava Jato”, un giro di corruzione nella compagnia petrolifera statale Petrobras. Lula era accusato di avere preso soldi e per questo motivo è stato condannato ed è finito in galera, condanne che sono state annullate solo per motivi procedurali.