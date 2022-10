Brasile. Elezioni presidenziali, oggi ballottaggio tra Bolsonaro e Lula: è sfida all’ultimo voto

Sfida all’ultimo voto oggi in Brasile per il ballottaggio tra il presidente uscente Bolsonaro e lo sfidante Lula

Clima teso in Brasile per questo turno di ballottaggio delle presidenziale tra Luiz Ignacio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, segnato da accuse reciproche e rischio di violenze che potrebbero verificarsi durante e dopo il voto. Si parte dal 48,42% che Lula da Silva aveva ottenuto al primo turno, contro il 43,20% del presidente uscente Jair Bolsonaro.

Venerdì c’è stato l’ultimo faccia a faccia tra i due candidati che hanno cercato di convincere i 150 milioni di brasiliani che oggi andranno alle urne. Nel confronto è emerso che i due candidati si sono preparati meglio rispetto ai dibattiti precedenti dando risposte più calcolate rispetto alle questioni più spinose. Tanti i temi toccati dall’economia all’aborto, dalla pandemia, all’ambiente, fino alle relazioni internazionali.

Gli ultimi sondaggi danno Luiz Inacio Lula da Silva al 48,4% , in vantaggio su Bolsonaro dato al 43,2%, dati da prendere con le pinze sopratutto in considerazione che al primo turno Lula era dato vincente con ampio margine, cosa che non è accaduta.