Brasile: Giudice sospende X irraggiungibile neanche con Vpn. Musk: “attacco alla libertà senza precedenti” 

Il giudice della Corte Suprema brasiliana Alexandre de Moraes ha sospeso la piattaforma social X nel paese, perché Musk si è rifiutato di nominare il suo rappresentante legale in Brasile

Lo ha scrive Reuters citando un documento del tribunale, secondo il quale la sentenza è stata emessa dopo che il proprietario di X, Elon Musk, si è rifiutato di nominare il suo rappresentante legale in Brasile.

“La libertà di parola è il fondamento della democrazia, ma in Brasile uno pseudo giudice non eletto la sta distruggendo per motivi politici”, ha commentato Musk a caldo la decisione sul proprio account, aggiungendo che “il regime in Brasile ha appena ordinato la sospensione di X entro 24 ore, imposto ai negozi di adeguarsi entro 5 giorni e l’introduzione di multe per l’uso di Vpn” per bypassare la proibizione di accesso alla piattaforma. “Tutti si devono svegliare – ha sottolineato Musk. Sì, questo potrebbe accadere anche qui”, riferendosi agli Stati Uniti.

I fatti

Il 17 agosto X ha annunciato che avrebbe chiuso il suo ufficio in Brasile a causa delle minacce rivolte ai suoi dipendenti. La società ha affermato di essere riuscita a ottenere un ordine segreto da parte di de Moraes, che ha minacciato di arrestare il consulente legale dell’ufficio a meno che la piattaforma social non avesse vietato determinati account, praticamente avrebbe dovuto censurare contenuti non graditi all’elté brasiliana.

Ad aprile, la CNN Brasile ha riferito che X aveva inoltrato la richiesta della Corte Suprema Federale brasiliana di moderare il contenuto al Congresso degli Stati Uniti. Secondo i media brasiliani, Musk ha accusato de Moraes di violazione della Costituzione tentando di ottenere il blocco dei conti di diversi sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro. Il miliardario ha offerto al giudice di dimettersi, minacciando di rendere pubbliche le sue richieste di blocco di alcuni conti.

De Moraes ha deciso di svolgere un’indagine sulle notizie secondo le quali Musk avrebbe ostacolato la giustizia brasiliana e utilizzato la piattaforma sociale per diffondere quelle che dal suo punto di vista sono “disinformazione per destabilizzare le istituzioni di uno stato legale democratico”. Il giudice ha avvertito che le autorità repubblicane non avrebbero tollerato una situazione in cui “i miliardari che vivono all’estero controllano le piattaforme social, trovano la possibilità di violare la legge, ignorano le sentenze dei tribunali e minacciare le agenzie brasiliane”.

Gli attacchi di quest’anno alla libertà di parola non hanno precedenti nel 21° secolo e la piattaforma X anche negli Usa, sarà sottoposta agli stessi attacchi del Brasile se Harris vince le elezioni, ha commentato Elon Musk.

Musk ritiene che la piattaforma sociale X sarà soggetta anche negli Stati Uniti agli stessi attacchi che sta subendo in Brasile, se la candidata presidenziale democratica Kamala Harris vincerà le prossime elezioni.

“Gli attacchi di quest’anno alla libertà di parola non hanno precedenti nel 21° secolo. Accadrà anche in America se Kamala [e il suo compagno di corsa Tim] Walz prenderanno il potere”, ha detto Musk sulla sua pagina X.

