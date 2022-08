BRICS annunciano: “Russia e India non hanno più bisogno del dollaro USA per scambi commerciali”

Anche la Cina sta sviluppando un sistema simile, così da escludere il dollaro USA anche dalle loro transazioni

La Russia e l’India non avranno più bisogno del dollaro USA per i loro scambi commerciali, a dirlo, il ​​presidente del BRICS International Forum Purnima Anand. Il BRICS è un forum socio-economico e politico internazionale che incorpora cinque nazioni membri: Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa.

“Abbiamo implementato il meccanismo degli accordi reciproci in rubli e rupie e non è necessario che i nostri paesi utilizzino il dollaro negli accordi reciproci. Inoltre, un meccanismo simile di accordi reciproci in rubli e yuan sta venendo sviluppato dalla Cina”, ha affermato, come citato dall’agenzia di stampa RIA.

“Ciò significa che i paesi BRICS si stanno aprendo alla Russia, offrendo al paese l’opportunità di superare le conseguenze delle sanzioni”, ha aggiunto Anand.



Il presidente dei BRICS ha dichiarato che il commercio reciproco tra India e Russia è cresciuto di cinque volte negli ultimi 40 anni. Mosca fornisce un volume di petrolio in rapida crescita all’India e in cambio riceve grandi quantità di prodotti agricoli, tessili, medicinali e altri prodotti.

Anand ha anche osservato che Nuova Delhi si considera una parte neutrale nell’attuale guerra per le sanzioni tra Occidente e Russia e, nonostante la pressione delle sanzioni, continuerà a collaborare con Mosca “in tutte le aree ove necessario”.

“Quando è iniziata l’operazione militare russa in Ucraina, naturalmente c’è stata pressione sull’India affinché interrompesse l’importazione di petrolio russo. Ma il ministero degli Esteri ha dovuto respingere questa pressione. Alla parte russa è stato assicurato che le forniture non sarebbero state interrotte e il regime delle sanzioni non avrebbe in alcun modo influito sulle relazioni tra i nostri paesi“, ha sottolineato il capo del forum.