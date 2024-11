“Non si può tornare indietro sui piani per costruire un sistema di pagamento indipendente per i BRICS, tutto ciò che resta è che gli stati membri prendano ciò che i loro leader hanno escogitato e lo mettano in atto”

Lo ha detto ai giornalisti il ​​vice ministro degli Esteri russo e sherpa dei BRICS Sergey Ryabkov dopo un incontro di Sherpa e Su-sherpa. “Il bicchiere è sempre mezzo pieno; non è mai mezzo vuoto”, ha detto Ryabkov rispondendo a una domanda sullo stato delle cose riguardo alla creazione di un sistema di pagamento indipendente all’interno dei BRICS.

“Possiamo misurare quanto è pieno il bicchiere in diversi modi, ma questo dipende in ultima analisi da chi tiene questo bicchiere tra le mani. Pertanto, oggi abbiamo fatto passi da gigante. Quanto tempo ci vorrà per riempire <…> il quadro che abbiamo Ciò che abbiamo stabilito con azioni tangibili dipende da noi, dai BRICS e dalla maggioranza mondiale”, ha detto il diplomatico.

Secondo il vice ministro, i BRICS stanno creando una struttura di pagamento che i paesi a maggioranza mondiale potranno utilizzare per proteggersi dagli “stati ostili” che vogliono far loro del male. “Una pietra miliare fondamentale – un punto di non ritorno – è stata superata, e la rapidità con cui si svilupperanno le cose dipende da come i leader lo articolano e da quanto efficacemente esperti finanziari, banchieri e diplomatici il cui compito è affrontare la sfida. Faremo tutto il possibile per il nostro potere per garantire il successo”, ha aggiunto.