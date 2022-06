Brolo (ME). Imprenditore 65enne muore schiacciato dal trattore: inutili i soccorsi

Ancora un incidente sul lavoro. Un uomo è morto schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in contrada Barba, a Sant’Angelo di Brolo, in provincia di Messina. La vittima è un imprenditore 65enne, originario di Sant’Angelo di Brolo, ma residente in Toscana. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era a bordo di un trattore con il quale stava effettuando alcuni lavori in un terreno di sua proprietà, quando il mezzo, forse a causa del terreno scosceso, si è ribaltato, schiacciandolo.

Un parente presente sul luogo, ha chiamato i soccorsi, ma quando il personale sanitario del 118 è arrivato, ha solo potuto constatare il decesso del 65enne.

Polizia municipale e carabinieri hanno eseguito i rilievi, il corpo è stato consegnato ai familiari per i funerali.