Bronte (CT). Violentissimo scontro tra due auto: muoiono un 19enne e un 58enne

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, nello scontro tra due auto due persone sono decedute

È accaduto intorno alle ore 21sulla Statale 120 nel tratto tra il bivio 2001 e il Casello Mangiasarde, in territorio di Bronte nel catanese. Le vittime sono un 19enne di Maletto e un uomo di 58enne di Maniace. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Panda e una Ford Escort SW, per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente, nel terribile impatto i conducenti sono morti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare per i due conducenti. I rilievi per accertare la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri.