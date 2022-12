Bruce Willis peggiora: non parla più e capisce sempre meno quello che gli dicono… si spera in un miracolo di Natale

L’afasia, la malattia che ha colpito Bruce Willis è in progressione e le condizioni di salute dell’attore peggiorano. La famiglia “allargata” gli sta accanto coccolandolo e spera in un “miracolo di Natale”

Bruce Willis 67 anni, è affetto da afasia, un disturbo fortemente invalidante che lo ha costretto a ritirarsi dalle scene. L’attore sta trascorrendo le festività natalizie insieme alla moglie Emma Heming e le loro due figlie Mabel (10 anni) ed Evelyn (8). Anche l’ex moglie Demi Moore, con cui è rimasto in splendidi rapporti e le tre ragazze nate dal loro matrimonio, Rumer (34), Scout (31) e Tallulah (28) non lo lasciano un istante per godersi il più possibile la star di Hollywood, che di fatto è circondato dall’affetto dei una vera e propria famiglia allargata.

Secondo una fonte vicina alla famiglia, la progressione dell’afasia gli ha tolto quasi del tutto la capacità di parlare. Bruce, inoltre, “sembra non capire molto di quello che gli dicono gli altri”, secondo quanto rivela la fonte. “In questo momento Emma è la sua voce e la sua comunicatrice. Ci sono giorni in cui si vedono scorci del vecchio Bruce, ma sono brevi e sempre meno frequenti. Sembra che stia scivolando sempre più lontano da loro, e questo gli spezza il cuore”.

La famiglia però non molla un attimo e spera nel “miracolo di Natale”. Sempre secodno quanto rivelato dalla fonte, “Le ragazze non possono immaginare il Natale senza Bruce. È doloroso vederlo deteriorarsi. Alle ragazze più grandi manca il vecchio Bruce, quello che le prendeva in giro sui loro fidanzati e dava loro consigli non richiesti”. Con il Natale dietro l’angolo – conclude la fonte “tutto quello che possono fare è dirgli che lo amano e pregare per un miracolo natalizio”.