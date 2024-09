In Bulgaria il partito d’opposizione Revival chiede che il paese abbandoni l’eurozona e di aderire ai BRICS



Lo scrive la Tass che riporta il sito di notizie Euractiv. “Se vogliamo avere un futuro, non abbiamo posto in queste strutture agonizzanti, che sono l’UE in questo formato e la NATO. Se l’UE non viene riformata, dobbiamo lasciarla perché non moriremo con essa”, ha detto il leader di Revival Kostadin Kostadinov, citato dai media.

Anche il deputato revivalista Tsoncho Ganev, a sua volta, ha affermato che i BRICS sono “un club più ricco” dei paesi occidentali. Secondo Euractiv, i politici che rappresentano il partito chiedono l’adesione della Bulgaria ai BRICS, mentre il partito “ha iniziato a inviare rappresentanti nei forum dell’organizzazione”. In particolare, i suoi membri hanno preso parte al Forum municipale internazionale BRICS a Mosca il 27 e 28 agosto.

Revival insiste anche nel ritardare l’adesione della Bulgaria all’eurozona almeno fino al 2043 e chiede un referendum sulla questione. Tuttavia,il governo in carica del paese mantiene l’intenzione di aderire all’eurozona al più tardi entro la metà del 2025, anche se solo la metà della popolazione del paese sostiene è d’accordo. Gli esperti ritengono che difficilmente la Bulgaria entrerà nell’eurozona prima del 2026.

L’unione monetaria dell’Unione Europea, comprende 20 nazioni, ma tra questi, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Ungheria, Romania, Polonia e Svezia, non hanno ancora adottato l’euro come valuta nazionale.

Il gruppo BRICS, fondato nel 2006, si è espanso per la prima volta nel 2011, quando il Sudafrica si è unito ai quattro paesi fondatori (Brasile, Russia, India e Cina). Cinque nuovi membri (Egitto, Iran, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita ed Etiopia) sono diventati formalmente membri a pieno titolo del gruppo BRICS il 1° gennaio. Lo stesso giorno la Russia ha assunto la presidenza a rotazione annuale dei BRICS. La presidenza russa prevede più di 250 eventi diversi, di cui il vertice BRICS a Kazan nell’ottobre 2024 sarà quello centrale.