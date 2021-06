Burgio (AG). “Coltiviamo le idee” si oppone al Consiglio Comunale online: “siamo in zona bianca”

Il capogruppo Vincenzo Galifi di “Coltiviamo le idee” al Comune di Burgio si oppone alla convocazione del Consiglio Comunale al online: da giorni la Sicilia è in Zona Bianca

“Proprio stamattina ci è stata recapitata la convocazione del Consiglio Comunale – esordisce il capogruppo Vincenzo Galifi – e siamo rimasti spiacevolmenti sorpresi quando abbiamo notato che la Pubblica Assise era stata convocata con la modalità della videoconferenza da remoto.”

Nonostante la Regione Siciliana sia ormai da giorni in Zona Bianca, il Consiglio Comunale del piccolo borgo montano è stato convocato in modalità a distanza. Una decisione che ha fatto arrabbiare i consiglieri di opposizione.

“Abbiamo subito inviato una richiesta al Presidente del Consiglio Comunale – afferma il consigliere Domenico Arrigo – affinché si possa tornare in presenza. A Burgio si sconoscono le regole del buon andamento del Consiglio Comunale. Le modalità di convocazione dello stesso, infatti, dovrebbero decidersi in sede di conferenza dei capigruppo, la quale non è stata mai convocata. Burgio fa forse una Repubblica a sé?”



Gli fa eco il consigliere Calogero Piazza: “Tutti gli uffici comunali sono aperti e frequentati da personale e dal pubblico, non si comprende dunque il motivo dell’esclusione dei soli Consiglieri Comunali a poter fruire della Sala Consiliare adatta, tra l’altro, a sostenere i lavori in assoluta sicurezza. Inoltre adiacente alla Sala Consiliare è presente uno spazio aperto non accessibile al traffico veicolare, fruibile per l’adunanza della Pubblica Assise, come già accaduto in occasione della visita del Presidente della Regione Siciliana.

Se il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco o qualcun altro ha problemi ad essere presente, se ne faccia una ragione. Tra l’altro a Burgio siamo già abituati alle assenze, considerato che l’Assessore Abruzzo, nominato solo pochi mesi fa, è stato assente per innumerevoli sedute in Giunta continuando a percepire comunque l’indennità.”